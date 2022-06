Am Sonntag ist ein 65-jähriger Deutscher beim Schwimmen in Dänemark ertrunken. Er wurde zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus geflogen, starb aber am Sonntagabend.

Ein Deutscher ist beim Schwimmen an der d√§nischen Nordseek√ľste gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Ritzau am Montag unter Berufung auf die zust√§ndige Polizei berichtete, war der 65-J√§hrige am Sonntagnachmittag mit zwei anderen in der N√§he der Ortschaft Vejers Strand im Wasser gewesen, als er verschwand. Er wurde demnach bei einem Rettungseinsatz gefunden, vor Ort wiederbelebt und nach Odense geflogen, wo er am Abend jedoch starb.