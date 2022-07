6,18 Millionen Dollar: Weltmeistergürtel von Muhammad Ali versteigert

Muhammad Ali siegte in einem der größten Boxkämpfe der Geschichte – und bekam dafür den Gürtel überreicht. Der neue Besitzer hat schon Pläne für die ikonische Trophäe.

Ein Weltmeistergürtel von Boxlegende Muhammad Ali ist für 6,18 Millionen Dollar, das sind umgerechnet etwa 6,05 Millionen Euro, versteigert worden. Neuer Besitzer des Gürtels, den Ali für seinen Sieg beim berühmten "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman 1974 erhalten hatte, ist der Eigentümer der NFL-Mannschaft Indianapolis Colts, Jim Irsay. Er sei "stolz, der Verwalter" des Erinnerungsstücks zu sein, schrieb Irsay am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.