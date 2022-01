In Indien

Affen verschleppen Baby und ertränken es

Im Norden von Indien haben Affen ein schlafendes Baby entführt. Die Tiere blieben unbemerkt. Doch als die Familie entsetzt feststellte, dass ihr Baby weg ist, war es für das Kind bereits zu spät.

In Bagphat im Norden von Indien haben Affen ein zwei Monate altes Baby verschleppt und anschließend in einer Wassertonne ertränkt. Wie das Nachrichtenmedium "The Times of India" berichtete, habe das Baby neben seiner Großmutter geschlafen.



Die Affen seien demnach durch eine offene Terrassentür in den Schlafraum gelangt und hätten das Baby so unbemerkt an sich reißen können. Erst Stunden später wurde der Leichnam des Babys im Wasser gefunden.



Nach Angaben von "The Times of India" stehen die Eltern des Kindes derzeit unter Schock. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass die Affen versucht hätten, das Kind zu entführen. Die Eltern hätten aber nicht damit gerechnet, dass die Tiere in der Dunkelheit zurückkehren.