Aktualisiert am 20.06.2022 - 13:49 Uhr

Aktualisiert am 20.06.2022 - 13:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wilde Katzen werden in Australien zunehmend zum Problem, einigen heimischen Arten droht mittlerweile die Ausrottung. Von der KĂ€nguru-Insel-Schmalfußbeutelmaus soll es auf der KĂ€nguru-Insel nur noch 500 Tiere geben.

Wildlebende Katzen bedrohen die letzten BestĂ€nde der vom Aussterben bedrohten KĂ€nguru-Insel-Schmalfußbeutelmaus in Australien . Die kleinen BeutelsĂ€uger kommen nur auf der KĂ€nguru-Insel vor der SĂŒdkĂŒste vor. SchĂ€tzungen zufolge gibt es nur noch rund 500 Exemplare. Durch die verheerenden Buschfeuer 2019-2020 waren bereits 98 Prozent des Lebensraums der Tiere schwer verbrannt. Eine Studie der UniversitĂ€t Adelaide ergab kĂŒrzlich, dass nun streunende Katzen ein weiteres erhebliches Risiko fĂŒr das Überleben der Spezies darstellen.

Louis Lignereux und sein Team hatten den Mageninhalt und den Verdauungstrakt von 86 wilden Katzen untersucht, die zwischen Februar und August 2020 in speziell ausgewiesenen Schutzgebieten auf der Insel gefangen wurden. Alle Katzen wurden im Rahmen des nationalen Wildkatzenkontrollprogramms und gemĂ€ĂŸ der sĂŒdaustralischen Tierschutzgesetze eingeschlĂ€fert.

Erste Sichtung in Mecklenburg-Vorpommern :

Erste Sichtung in Mecklenburg-Vorpommern : Walross auf RĂŒgen: Ist die Klimakrise schuld?

Streunende Katzen mĂŒssen unter Kontrolle gehalten werden

"Weil hier eine geringe Anzahl von Exemplaren auf ein kleines geografisches Gebiet beschrĂ€nkt lebt, sind KĂ€nguru-Insel-SchmalfußbeutelmĂ€use außergewöhnlich anfĂ€llig fĂŒr stochastische Ereignisse", heißt es in der Studie. Die Jagd durch wildlebende Katzen (Felis catus), die wĂ€hrend der europĂ€ischen Besiedelung nach Australien eingefĂŒhrt wurden, erhöhe den Druck auf die Tiere – und könne möglicherweise zu deren Aussterben fĂŒhren. Es sei deshalb dringend notwendig, die Populationen von streunenden Katzen in Gebieten, in denen bedrohte Arten leben, unter Kontrolle zu halten.