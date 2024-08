tendieren auch Sie dazu, so wie ich vieles auf den letzten Drücker zu erledigen? Meine Steuererklärung zum Beispiel hätte schon längst verschickt sein können. Doch wahrscheinlich brüte ich noch am letzten Wochenende vor Abgabeschluss über der korrekten Anzahl der Homeoffice-Tage oder suche Belege für Handwerkerleistungen. Die Aufschieberitis könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass ich meist ordentlich Steuern nachzahlen darf. Motivierend ist anders.

Wie Milliardäre plötzlich bedürftig werden

Das Geld könnte Deutschland gut gebrauchen

Angesichts der immer noch fehlenden Milliarden im Bundeshaushalt, der bröselnden Brücken, maroden Bahnstrecken und ramponierten Schulen, der Finanzkrise in den Sozialversicherungen und der Herausforderungen beim Klimaschutz ist es unverständlich, wieso der Staat dieses riesige Potenzial nicht nutzt. Wieso er die Erbschaftsteuer nicht so reformiert, dass Missbrauch schwieriger wird – und nicht ausgerechnet diejenigen am wenigsten zahlen, die am meisten haben.