Sollten Abtreibungen legal sein? Experten halten das für angezeigt, die Ampel war bislang zurückhaltend. Doch nun könnte Bewegung in die Debatte kommen.

SPD und Grüne im Bundestag arbeiten weiter daran, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland noch in dieser Wahlperiode zu legalisieren. "Es ist an der Zeit, die Kriminalisierung von Frauen und auch von Ärztinnen und Ärzten zu beenden", sagt die bei der SPD zuständige Rechtspolitikerin Carmen Wegge t-online. "Es wäre toll, wenn wir das Vorhaben aus der Ampel heraus angehen und die progressive parlamentarische Mehrheit bei dem Thema nutzen würden."