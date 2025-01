News folgen Artikel teilen

lassen Sie uns zu Beginn gleich klare Verhältnisse schaffen: Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Alles scheint in Bewegung, vieles ist beängstigend. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Verführer, Verschwörungsschwurbler und Hetzer sind weltweit auf dem Vormarsch. Auch die Erben der Nationalsozialisten sind auf der politischen Bühne zurück. Auf unseren Handys hat der größte Stammtisch der Geschichte Einzug gehalten: In den (a)sozialen Medien verdrängt Propaganda die Information. All das vollzieht sich in einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint. Handelskonflikte kündigen sich an, die Wirtschaft schwächelt, der Wohlstand wackelt, das Klima wird zur Krise. Schlimm, das alles? Durchaus.

Heute allerdings werden wir uns mit Geschehnissen auseinandersetzen, bei denen einem das Klagen über unsere Zeit schnell vergeht. "Schlimm" kann etwas ganz anderes bedeuten als das, was uns gegenwärtig besorgt. Diese Erkenntnis wird uns die Perspektive zurechtrücken und den Blick vielleicht auch schärfen. Zuerst jedoch müssen wir die Patina abkratzen, denn die Dinge, um die es heute geht, sind schon etwas länger her.

An einem Tag im Januar ist es gewesen, als Soldaten einen unheimlichen Ort erreichten. Es war ein abgeschottetes Areal, verborgen vor neugierigen Augen. Die Dörfer der Umgebung lagen menschenleer, ihre Bewohner hatten sie verlassen müssen. Noch bis kurz vor Ankunft der fremden Soldaten hatten Patrouillen ungebetene Gäste aus dem "Interessengebiet" ferngehalten, einer Zone, die sich auf 40 Quadratkilometern um das Zentrum erstreckte. Dort, von Stacheldraht umzäunt, befand sich eine Art Industrielandschaft: Lagerhäuser, Quartiere, Verwaltungstrakte, Produktionsstätten, Gleisanlagen, Hallen. Der ursprüngliche Komplex kasernenartiger Gebäude war mit der Zeit zu einer gewaltigen Anlage mit mehreren Standorten angewachsen.

Die chemische Industrie war dort vertreten, auch militärische Produkte wurden gefertigt. Andernorts sammelte man gebrauchte Güter zur Weiterverwertung – von Schuhen über Mäntel bis zu Reisegepäck. Manches darunter erscheint befremdlich, zum Beispiel die Anhäufung großer Mengen Haar und Zahngold. Besonderes Augenmerk legte man auf die Optimierung der Abläufe. Das galt vor allem für den eigentlichen Schwerpunkt der Industriezone: die Produktion von Tausenden, Hunderttausenden, am Ende über einer Million toter menschlicher Körper.

Für diesen Ort gibt es andere Bezeichnungen. Sie kennen sie. Ich habe die gewohnten Begriffe bisher vermieden, denn sie schaffen Distanz. Nennt man die Namen Auschwitz und Birkenau oder spricht von Konzentrations- und Vernichtungslagern, kommen einem sofort die bekannten Bilder in den Sinn: ausgemergelte Leichen vor Verbrennungskammern, lebende Skelette in Häftlingskleidung, Wachtürme und Stacheldraht. Eines haben diese Bilder gemein: Sie sind schwarz-weiß. Lange her, weit weg, ihrer Unmittelbarkeit beraubt. Die Gewöhnung stumpft ab. Man kann darüber vergessen, dass das, was bis vor 80 Jahren in Auschwitz geschah, in Farbe stattfand – so plastisch und real, wie Sie sich jetzt gerade vielleicht an einem Tisch oder auf einem Flur, an der Bushaltestelle, im Zug oder in einem Café befinden.

Damals standen Menschen, die das Geschehen genauso direkt erlebten wie wir Heutigen, übermüdet und erschöpft auf einer Rampe. Meist war es dunkel, als die Transporte eintrafen. Grelle Scheinwerfer blendeten, die Leute wussten nicht, wo sie waren und was mit ihnen geschehen würde. Scharfe Kommandos brachten Tempo.

Stellen Sie sich das vor: Nach der langen Fahrt, dicht gedrängt in einem stickigen Güterwaggon, wurde sofort sortiert. Nach Zustand und Geschlecht wären Sie von ihren Lieben getrennt worden. Hätten Sie einen kranken oder schwächlichen Eindruck gemacht, wären sie nicht zu den Baracken geschickt worden. In Auschwitz-Birkenau war es von der Rampe am Zug zum Eingang in die Kammern nur ein kurzer Weg.

Wären Sie in dieser Kolonne gelandet, hätten Sie sich nun vollständig entkleiden müssen. Aufseher hätten Sie Peitschen schwingend mit den anderen Nackten in die Gaskammer getrieben. Zyklon B, das Gas, das in Kanistern von oben hineingeworfen wurde, braucht eine Weile, bis es tötet. Aus den mit Menschen vollgestopften Kammern sei ein summendes Geräusch gedrungen, wie in einem Bienenstock, hat der KZ-Arzt Hans Münch berichtet. Er erzählt auch von dem süßlichen Gestank, der Tag und Nacht über der Gegend lag.

Auf dem Weg zum Untergang der Menschlichkeit hat es eine Reihe von Schlüsselmomenten gegeben, die vor allem eines auszeichnet: dass es schnell ging. Vom Tag, an dem Deutschland noch als eine normale Nation gelten konnte, bis zum Beginn der massenhaften, planmäßigen Auslöschung von Millionen Menschen vergingen gerade einmal acht Jahre. In unserer heutigen Zeitrechnung entspricht das zwei Legislaturperioden. Gleich drei Jahrestage in dieser und der kommenden Woche sind Eckpunkte dieses rasenden Abstiegs.

Als Hitler am 30. Januar 1933 ohne eigene Mehrheit seiner NSDAP an der Spitze einer Koalition zum Reichskanzler ernannt wurde, atmeten Beobachter noch erleichtert auf. Die "New York Times" titelte: "Hitler nimmt Abstand vom Ziel, Diktator zu werden". So ist das also: Die Anfänge kann man sich schönreden. Acht Jahre später – der Krieg war längst angezettelt und der Überfall auf die Sowjetunion hatte begonnen – machten Einsatzgruppen der SS im Osten Jagd auf Menschen jüdischen Glaubens und töteten binnen weniger Monate eine halbe Million von ihnen.