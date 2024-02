Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie das? Man kommt aus dem Kino und bringt keinen Ton heraus. Bleibt auch auf dem Heimweg stumm, starrt nur geradeaus. So erging es mir gestern Abend, als ich aus dem Delphi-Palast nahe dem Ku'damm in Berlin trat. Premiere des Films "The Zone of Interest". Viele Schauspieler und andere wichtige Leute waren da, Medienmenschen natürlich auch. Es wird seit Wochen viel geredet über diesen Film, der in drei Wochen bundesweit in den Kinos anläuft. Geredet wurde auch vor Filmbeginn gestern Abend viel: Roter Teppich, Blitzlichtgewitter, Sekt, gelöste Stimmung. Als der Film zu Ende war, redete niemand mehr. Der ganze Saal war mucksmäuschenstill.

Was sollte man auch noch sagen? Man war fassungslos. Wenige Filme haben eine Wirkung wie dieser. Wie ein Sog zieht er die Zuschauer in die Vergangenheit und konfrontiert sie mit der Unmenschlichkeit, die in jedem Menschen stecken kann. Christian Friedel und Sandra Hüller spielen Rudolf und Hedwig Höß. Er leitete von Mai 1940 bis November 1943 das Konzentrationslager Auschwitz, sie genoss als Familienmatrone an seiner Seite das Leben.

Die Kommandantenvilla stand direkt neben der Lagermauer: großer Garten mit Pool und Rutsche für die Kinder, Gemüsebeete, Dienstmädchen, die wissen, dass sie spuren müssen, wenn sie nicht enden wollen wie ihre Verwandten auf der anderen Seite der Mauer. Von drüben dringt Tag und Nacht Lärm herüber: Befehle, Hundegebell, Schreie, Peitschenhiebe, Schüsse. Die Asche aus den Schornsteinen rieselt auf die Wäsche auf der Leine, das ist misslich, aber lösbar: noch mal waschen, dann zurück zum Angenehmen: Der Papa hat Geburtstag, Party im Garten. "Wir haben alles, was wir wollen, direkt vor unserer Haustür!", schwärmt die Hüller-Hedwig und führt ihre Mutter stolz durch die Blumenpracht. Hundert Meter weiter stehen die Öfen.

Keine einzige Leiche und keine Gewalttat zeigt Filmregisseur Jonathan Glazer in den 100 Minuten. Trotzdem ist der Massenmord die ganze Zeit präsent. Beklemmung ist ein zu kleines Wort für das, was man als Betrachter dieses spießigen Familienporträts an der Pforte zur Hölle empfindet. Man schaut und hört, will verstehen, wie das geht: dass man als Mensch sein kleines Glück sucht, während man Zigtausende in den Tod schickt.

Wer sich nur oberflächlich für Geschichte interessiert, könnte die Story für übertrieben halten. Ist sie nicht. Das Ehepaar Höß war so. Viele SS-Leute waren so. Und noch viel mehr Mitläufer des "Dritten Reichs" waren ebenfalls so. Ganz normale Leute. Sie nahmen die Pelzmäntel und den Schmuck vergaster Frauen, bezogen die Häuser enteigneter Juden, bereicherten sich am millionenfachen Mord. Machten mit, schauten weg oder hielten die Hand auf. Manche auch mal so, mal so.

Vor seiner Hinrichtung hat Rudolph Höß im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ausgesagt. Hat seine Taten genau geschildert. Historiker und Psychologen haben seine Biografie erforscht, weil er als ein Prototyp des nationalsozialistischen Staates galt: kleinbürgerliche Herkunft, Kriegs- und Krisenerlebnisse, autoritärer Charakter, fleißig, aber empathielos, eigentlich ein armseliges Würstchen. Aber in einem brutalen System das perfekte Rädchen, weil er tickte, wie so viele Menschen ticken: Er gehorchte. Der Führer befahl, also machte man. Delegierte die Verantwortung nach oben und wütete nach unten ohne schlechtes Gewissen. Ein anderer Film aus dem Jahr 1977, in dem Götz George den NS-Verbrecher Höß spielte, zeigt, wie der "Reichsführer" Heinrich Himmler seinem Untergebenen den Auftrag zum Massenmord an den Juden erteilt: ein Büro, zwei Uniformierte, bürokratische Sprache, Menschen sind "Einheiten", die "durchgeschleust" werden.

Und der Beauftragte gehorcht, bereut auch später nicht. "Ob diese Massenvernichtung der Juden notwendig war oder nicht, darüber konnte ich mir kein Urteil erlauben. Wenn der Führer selbst die Endlösung der Judenfrage befohlen hatte, gab es für einen alten Nationalsozialisten keine Überlegungen, noch weniger für einen SS-Führer", notierte Höß nach dem Krieg in Untersuchungshaft.

Nicht allein Fanatismus und Hass, sondern auch kollektiver Gehorsam war eine Voraussetzung für die nationalsozialistischen Verbrechen. Diese waren singulär, aber das zugrunde liegende Muster hat Deutschland nicht exklusiv. Quer durch die Weltgeschichte ist zu sehen, was Menschen zu Bestien macht: Wenn Extremisten an die Macht gelangen, schalten sie zuerst ihre Gegner aus und erlassen eigene Gesetze. Dann machen sie viele andere Menschen zu Komplizen, indem sie die strikte Befolgung ihrer Gesetze verlangen: Wer mitmacht, wird belohnt; wer sich weigert, bekommt Probleme.

Warum ist das heute wichtig? Weil in einer Zeit, in der Rechtsextremisten in mehreren deutschen Bundesländern zur stärksten politischen Kraft aufsteigen, der Film "The Zone of Interest" gar nicht aktueller sein könnte. Für fünf Oscars ist er nominiert. Egal, wie viele er bekommt: Jeder sollte ihn sehen.