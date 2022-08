Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert Soldaten im Gefängnis

Russland braucht neue Soldaten: Immer mehr sterben in der Ukraine oder verweigern ihren Dienst. Nun der Kreml wohl sogar im Gefängnis.

Für einen Erlass oder eine Milderung der Strafe als Soldaten in der Ukraine kämpfen –dieses Angebot sollen russische Gefangene in einer Strafkolonie in St. Petersburg bekommen haben. Etwa ein Dutzend Freiwilliger soll laut Berichten von "Welt" unter Berufung auf eine Angehörige das Gefängnis verlassen haben. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien viele russische Soldaten getötet worden, immer mehr verweigerten den Kampfeinsatz.