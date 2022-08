Siemens-Tweet zu Gasturbine sorgt für Aufsehen

Siemens-Sprecher: "Bitte man die Kirche im Dorf lassen"

Auf Twitter fand die Aktion Zu- und Widerspruch. "Dieser Tweet ist geschmacklos. Völlig daneben. Es geht um Menschen in der Ukraine, die durch Putins Krieg sterben. Es geht um Familien in Deutschland, die Angst vor der nächsten Gasrechnung haben. Und Siemens so: Hey, findet uns mal eine Playlist für die berühmte Turbine", schrieb zum Beispiel der Unternehmensberater Frank Sarfeld.

Er hatte sich noch kurz zuvor für einen humoristischen Tweet der DB Cargo zum Wendler-Umzug begeistert. Ein anderer Kommentator nannte die Aktion eine "Satire", Twitter-Nutzer Stéphane Printz hingegen meinte: "Übers Ziel geschossen".

Der Sprecher von Siemens Energy, Tim Proll-Gerwe, meldete sich umgehend zu der Kritik zu Wort: "Bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Dass Menschen in diesem widerwärtigen Krieg sterben, ist furchtbar. Der Tweet hat dazu aber wirklich gar keinen Bezug. Wir bekommen jeden Tag zig Anfragen, ob die Turbine noch in Mülheim steht. Das ist eine Art, die Frage zu beantworten", schrieb er als Kommentar an Sarfeld.