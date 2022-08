Ukrainer über russische Gefangenschaft: "Ich war ein Stück fauliges Fleisch"

Bewusstlos und mit amputiertem Bein

Trotz der sich rapide verschlechternden Situation im Stahlwerk sei die Moral unter den Ukrainern gut gewesen, berichtet der 29-Jährige. Sie hätten eine Art Entscheidungsschlacht erwartet und sich darauf vorbereitet.

Am 15. Mai wurde Schaiworonok beim Einschlag einer Panzerabwehrrakete verletzt und halbtot in den "Medizinbunker" geschafft. Am nächsten Morgen wurde sein Bein amputiert. Im Anschluss war er nur wenige Sekunden bei Bewusstsein, bevor er aus dem Asow-Stahlwerk getragen wurde. Er erinnere sich daran, russische Soldaten gesehen zu haben, die das Symbol "Z" trugen, erzählt der Ukrainer.

Ukrainischer Soldat aus Mariupol wird im Mai in einem Bus abtransportiert (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Alexey Kudenko)

Wegen seiner schweren Verletzung blieb ihm eine Internierung in der berüchtigten Haftanstalt von Oleniwka erspart, in der Berichten zufolge bei einer Explosion vergangenen Monat Dutzende ukrainische Gefangene getötet wurden. Stattdessen wurde Schaiworonok in ein Krankenhaus in der Region Donezk gebracht, wo ihn eine andere Art des Leidens erwartete.

Gerade so viel Essen, "damit das Herz nicht stehen bleibt"

"Es gab keinen Kontakt zu Verwandten, keinen Zugang zum Telefon", erzählt er. Die medizinische Versorgung sei "sehr minderwertig" gewesen, Medikamente knapp. "Ich war einfach nur ein Stück triefendes, fauliges Fleisch", erinnert sich der Soldat. Erst ab dem fünften Tag habe er Antibiotika bekommen. Er und drei weitere Soldaten auf seiner Station hätten gerade genug Essen bekommen, "damit das Herz nicht stehen bleibt".

Seine eineinhalb Monate Gefangenschaft endeten ohne Vorwarnung. "Wir wurden um vier Uhr morgens geweckt, die Listen wurden vorgelesen, wir wurden nach draußen gebracht, auf Busse verladen und fuhren bis zum Abend", erzählt Schaiworonok. Er und rund hundert weitere verletzte ukrainische Gefangene konnten das Krankenhaus im Zuge eines Gefangenenaustauschs verlassen.