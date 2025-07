Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die USA stellen ihre Waffenlieferungen an die Ukraine teils ein. Für die Verteidiger könnte die Situation bald brenzlig werden. Manche Systeme sind kaum ersetzbar.

Seit Jahresbeginn steigert Russland die Schlagzahl seiner Luftangriffe auf die Ukraine beinahe kontinuierlich. In den vergangenen Wochen wurden dabei immer wieder Rekordzahlen eingesetzter Drohnen und Raketen notiert. In manchen Nächten fliegen allein mehr als 400 Drohnen in Richtung Ukraine, hinzu kommen ballistische Raketen und Marschflugkörper. Ihre Ziele sind zumeist Wohngebäude und kritische Infrastruktur. Allein in der ukrainischen Hauptstadt Kiew starben so im Juni mehr als 40 Menschen.

Zeitnah könnten diese Zahlen nochmals deutlich ansteigen: Denn die USA haben die Lieferungen von Waffen an die Ukraine erneut teilweise eingestellt. Betroffen seien Raketen und Munition, berichteten das Portal "Politico" und der Sender NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen sowie Verteidigungsbeamte und Kongressmitglieder. Hintergrund der Entscheidung ist demnach die Sorge vor zu geringen US-Waffenbeständen. Zuvor habe es eine Überprüfung der Bestände gegeben.

Für die Ukraine kommt die Nachricht zur Unzeit. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar haben die Vereinigten Staaten keine neuen Militärhilfen zugesagt. Nun sollen selbst Lieferungen wegfallen, die noch von Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossen worden waren. Europa bemüht sich zwar, die ausfallenden Hilfen auszugleichen, stößt dabei jedoch selbst auf Probleme. Mit der jüngsten Entscheidung des Pentagon spielen die USA den russischen Bemühungen im Angriffskrieg gegen die Ukraine einmal mehr in die Karten.

Nicht die erste Blockade der USA

Die Situation erinnert an den Jahreswechsel 2023/2024. Über Monate hinweg hatten damals die Trump-Anhänger unter den Republikanern Waffenlieferungen im Repräsentantenhaus blockiert. Erst Ende April löste ein Kompromiss mit den Demokraten die für die Ukraine missliche Lage auf: So wurden auf einen Schlag 61 Milliarden US-Dollar frei, die in wichtigen Nachschub für die Verteidiger investiert werden konnten. Die durch Engpässe belasteten Monate hinterließen jedoch Spuren auf dem Schlachtfeld.

Besonders im Gebiet Donezk beschleunigten sich die russischen Gebietsgewinne laut Analyse des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) deutlich. In diesem Zeitraum fällt etwa die Eroberung der zur Festung ausgebauten Kleinstadt Awdijiwka durch Kremltruppen. Diese hatten bereits ab März 2022, rund einen Monat nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine, Awdijiwka unter Dauerbeschuss genommen, jedoch kaum Fortschritte erzielt. Erst der Mangel an Artilleriemunition auf ukrainischer Seite ermöglichte den Russen die Eroberung.

Das ISW notierte in seinem jüngsten Bericht zur Frontlage vom Mittwoch, dass die russischen Angreifer zwischen Anfang Dezember 2023 und der Wiederaufnahme der US-Lieferungen Ende März täglich rund drei Kilometer vorgerückt seien – vor allem in Donezk. In den sechs Monaten vor Einstellung der US-Hilfen gestaltete sich das Bild gänzlich anders: Durch die erfolgreiche Offensive der Ukrainer im Frühjahr 2023 standen in diesem Zeitraum insgesamt ukrainische Gebietsgewinne von täglich rund 1,1 Quadratkilometern zu Buche. Möglich gemacht hatten dies umfangreiche Militärhilfen des Westens.

US-Lieferstopp könnte "mehrere Monate" andauern