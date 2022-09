Russland startet in neues Schuljahr mit mysteriösem Unterrichtsfach

Tankrabatt-Ende: Streit an Zapfsäulen

"Gespräche über wichtige Dinge" Russland startet mysteriöses neues Unterrichtsfach Von t-online , joh Aktualisiert am 01.09.2022 - 12:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Schüler in einer Schule in Russland: Dort wird ein neues Unterrichtsfach eingeführt. (Quelle: IMAGO/Dominika Zarzycka/imago images)

In wenigen Tagen beginnt in Russland wieder die Schule. In diesem Jahr gibt es landesweit ein neues Fach.

Am 5. September beginnt in Russland wieder die Schule, diesmal allerdings mit einem neuen Unterrichtsfach auf dem Stundenplan: "Gespräche über wichtige Dinge". Kritiker vermuten, dass sich dahinter Propaganda über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verbirgt, berichtet der "Guardian".

Russische Aktivisten fordern Eltern und Lehrer dazu auf, den vorgeschriebenen "patriotischen" Unterricht in russischen Schulen zu boykottieren. Es wird befürchtet, dass er darauf abzielt, Schüler schon vom sechsten Lebensjahr an zu indoktrinieren. "Viele Direktoren belügen die Eltern aus Angst vor ihren Chefs und sagen ihnen, dass diese Propagandakurse obligatorisch sind", sagte die russische Lehrerallianz, eine abtrünnige Gewerkschaft. "Wir sagen noch einmal, dass Sie Ihre Kinder nicht in diese Klassen lassen müssen."

Achtjährige lernen "Liebe zum Vaterland"

Die Lehrer, die den patriotischen Unterricht gestalten, werden wohl dazu benutzt, die russische Invasion der Ukraine zu rechtfertigen und die "Werte der russischen Gesellschaft" zu besprechen. Laut dem unabhängigen russischen Magazin "iStories" gehört dazu, dass Schüler ab acht Jahren verstehen müssten, dass die Liebe zum eigenen Land die Bereitschaft bedeute, in gefährlichen Zeiten "die Waffen zu seiner Verteidigung zu tragen".

22 Millionen Rubel (umgerechnet etwa 365.000 Euro) soll das Bildungsministerium schon für "interaktive Materialien" ausgegeben haben, berichtet der "Insider". Was genau das beinhaltet, ist nicht bekannt.