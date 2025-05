Aktualisiert am 27.05.2025 - 18:05 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2025 - 18:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen, die als Ortskräfte für Deutschland tätig waren, ist laut einem "Spiegel"-Bericht von groben Sicherheitslücken betroffen. Ein interner Lagebericht der deutschen Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aus dem Jahr 2023 warnte vor dem Einsatz gefälschter Dokumente und bewusster Falschangaben im Visumverfahren.

Demnach rieten manche NGOs den Geflüchteten zu abweichenden Angaben gegenüber Botschaftsmitarbeitern oder stellten selbst manipulierte Unterlagen aus. Eine Überprüfung der Angaben sei unter den gegebenen Bedingungen kaum möglich gewesen, heißt es in dem Papier.

Manipulationen und falsche Identitäten

Besonders heikel: NGO-Mitarbeiter sollen gezielt beim Erschleichen von Visa geholfen haben. So soll etwa ein Mitarbeiter aus Berlin einem afghanischen Mann geholfen haben, indem er sich einen homosexuellen Partner für ihn ausdachte. In einem anderen Fall fragte ein Antragsteller per Chatnachricht, ob er laut Fallakte als trans oder schwul gelte. Aus Sicherheitskreisen heißt es zudem, dass manche vermeintlich homosexuelle Antragsteller bei Befragungen zur eigenen sexuellen Orientierung höchst aggressiv reagierten und die Beamten attackieren wollten.