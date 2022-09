Russische Häftlinge werben für den Einsatz im Ukraine-Krieg: "Warten auf euch"

Russland wirbt Sträflinge für den Krieg an. Die wenden sich in Videobotschaften von der Front an ihr Heimatland – mit einem klaren Ziel.

Ein Kriegseinsatz für die Freiheit: In Russland werden offenbar gezielt Häftlinge rekrutiert, um an der Front in der Ukraine zu kämpfen. Wer überlebt, ist frei, so lautet der Deal. Auf diesen haben sich demnach die ersten Sträflinge eingelassen. Sie melden sich in Videobotschaften auf einem russischen Kanal mit ganz eigenen Ansichten zum Krieg zu Wort.