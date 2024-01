Videotranskript lesen

Die russische Bürgerrechtlerin Natalia Doroschnowa lässt sich nicht unterkriegen.



Aufgrund ihrer Äußerungen gegen den Ukraine-Krieg wurde sie im Dezember 2023 festgenommen.

Doch sie spricht sich weiterhin gegen die russische Invasion aus:



"Die russische Invasion in der Ukraine ist meiner Meinung nach illegal und eine Besetzung. Und warum sind wir in ein fremdes Land einmarschiert? Der Einmarsch in ein fremdes Land ist ein Verbrechen."



Bei dem Prozess im Januar verurteilte sie der Richter zu einer Geldstrafe von 15.000 Rubel.

Umgerechnet sind das etwa 150 Euro. Die geringe Strafe wurde mit den Lebensumständen von Doroschnowa begründet.



"Er (der Richter) hat sich herabgelassen und ich glaube, er hat etwas gemerkt. Unsere Männer, die russischen Männer, tun mir leid, weil sie wie Gras niedergemäht werden."



Die Rentnerin hat früher die feministische Zeitung "Frauenspiele" geleitet. Ihren Mitbürgerinnen sagt sie:



"Frauen, ihr müsst gegen den Krieg sein. Eure Männer werden zerstört und ihr werdet allein gelassen."



Diese Aussagen könnten für die Rentnerin nun weitere Folgen haben: Nach einer Hausdurchsuchung wurde auf einer Polizeidienststelle in Wolgograd Anzeige gegen sie erstattet – wegen "Diskreditierung der Armee".



Immer wieder trauen sich russische Bürger, sich gegen den Angriffskrieg in der Ukraine auszusprechen. Für eine große öffentliche Protestwelle reicht es allerdings nicht.