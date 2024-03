"Flohen zu ihren Verstecken"

33 Prozent der Schiffe "deaktiviert"

Auch das amerikanische "Institute for the Study of War" schrieb in einem Briefing im Dezember, dass einige Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol bereits abgezogen wurden. Die Stadt auf der Krim gilt als wichtigste Knotenpunkt der russischen Marine in der Region, war allerdings auch in den vergangenen Monaten Ziel verschiedener ukrainischer Angriffe.