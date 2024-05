Videotranskript lesen

Die Luftangriffe in der nordöstlichen Region Charkiw haben sich intensiviert, seit russische Truppen am 10. Mai versucht hatten, die ukrainischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Seitdem verschärfen sich die Zusammenstöße in der Region weiter.

„Wenn wir Langstreckengranaten bekämen, könnten wir unseren Sieg beschleunigen und die Eindringlinge aus unserem Gebiet vertreiben.“

Die hier eingesetzte 122-mm-Haubitze D-30 hat eine Reichweite von bis zu 17 Kilometern. Für die Ukrainer nicht weit genug.

Sie beobachten, wie Russland seine Angriffe verstärkt, größere Gruppen und mehr Drohnen einsetzt. Sie kritisieren daher eine Ansage der westlichen Länder besonders:





“Die Tatsache, dass die Verbündeten nicht wollen, dass wir auf das Territorium des Angreifers schießen, ist meiner Meinung nach inakzeptabel. Das ist für mich absolut inakzeptabel. Nicht wir sind zu ihnen gekommen, sondern sie sind zu uns gekommen. Mehrfachraketenwerfer, Kanonen und Haubitzen feuern von der anderen Seite der Grenze auf uns. Wenn wir nicht auf russisches Territorium schießen, können wir ihnen keinen Schaden zufügen. Wir können nur ihre Infanterie treffen.”





„Wie ist das überhaupt möglich? Stellen Sie sich vor, wir nähern uns unserer Grenze, während sie von der anderen Seite der Grenze auf uns schießen. Und wir sollten ruhig daneben stehen, oder nicht? So wird das nicht funktionieren. Sie haben den Krieg gegen uns begonnen, nicht wir.“

Charkiw, das an Russland grenzt, ist eine der am schwersten getroffenen Regionen des nunmehr über zwei Jahre währenden Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor zwei Wochen besetzten die russischen Truppen mehrere ukrainische Dörfer.



Nach der jüngsten russischen Offensive hat die ukrainische Armee laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mittlerweile die Kontrolle über die Grenzregion im östlichen Gebiet Charkiw zurückerlangt.





Die vordersten Truppen stehen derzeit weniger als 20 Kilometer vom Rand der gleichnamigen Gebietshauptstadt Charkiw entfernt.