Frauen und Mütter von russischen Soldaten haben in einem Brief Aufklärung über das Schicksal ihrer Söhne gefordert. Konkret geht es dabei um Angehörige des 1009. Regiments. Am 9. Mai hätte das Regiment den Befehl bekommen, in der Region Charkiw in Richtung der Stadt Woltschansk vorzurücken. "Zu diesem Zeitpunkt waren unsere Männer seit fünf Tagen am Kämpfen, sie schliefen eineinhalb Stunden, es gab kein Essen und nichts zu trinken, die Männer des 1009. Regiments waren psychisch und physisch erschöpft", schreiben die Frauen in einem offenen Brief an die Provinzverwaltung von Pskov im Nordwesten Russlands, der auf der Webseite der unabhängigen Wochenzeitung "Pskov Province" veröffentlicht wurde. Aus dieser Provinz sollen die Männer stammen, die zum Kriegsdienst einberufen wurden.