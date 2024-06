Videotranskript lesen

Ein ukrainischer Soldat liegt verwundet im Gebüsch und fleht um Hilfe.

Dmytro war beim Einsatz an der Front verletzt worden.

"Als wir unsere Positionen verließen, wurden wir aus dem Hinterhalt angegriffen. Ich erlitt fünf Schusswunden und konnte nicht weiterkämpfen. Um mein Leben zu retten, krabbelte ich an einen geschützten Ort, um mich zu erstversorgen. Aber es fiel mir schwer, also habe ich auf ein Wunder gehofft, gefunden zu werden."

Tatsächlich entdeckt eine Drohne ihn in seinem Versteck – der junge Mann hat eine Idee, die ihm das Leben rettet.

"Ich weiß, dass es auf dem Schlachtfeld viele von uns und von den Russen gibt. Da hatte ich eine Idee: Ich habe meinen Militärausweis herausgeholt und gezeigt, dass ich ukrainisch bin."

Rund eine Stunde später ließen es die Umstände zu – und er konnte mit einem Bradley-Panzer aus dem Gebüsch gerettet werden. In einem Krankenhaus erholt er sich mittlerweile von seinen Verletzungen.