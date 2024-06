An Front in Ukraine

Die Aufnahme wurde demnach am 17. Juni 2024 in der Nähe des Dorfes Staromaiorske in der Region Donezk im Osten der Ukraine mitgeschnitten. Der Kommandeur befiehlt darin seiner Einheit, keine Gefangenen zu machen. "Nehmt verdammt nochmal die amerikanischen Waffen. Nehmt alles: Dokumente, Geld, nehmt es verdammt noch mal. Gold, Diamanten, zieht ihm die Zähne, schlagt ihm den Kopf ab und bringt es mir", ist der Mann zu hören. Der Kommandeur fordert außerdem, den Kopf auf einen Pfahl zu stecken, um andere ukrainische Soldaten einzuschüchtern.

Am 18. Juni hatte der ukrainische Generalstaatsanwalt einen enthaupteten Soldaten in der Region gemeldet und ein entsprechendes Foto veröffentlicht. Ob es sich um den gleichen Soldaten wie in der Audioaufnahme handelt, geht aus dem Bericht der "Ukrainska Pravda" nicht hervor. Der Kopf sei auf einem Panzerfahrzeug der ukrainischen Armee gefunden worden, hieß es. Generalstaatsanwalt Andriy Kostin kündigte in der Mitteilung Ermittlungen in dem Fall an. "Das ist eine schreckliche Barbarei, die im 21. Jahrhundert keinen Platz hat."