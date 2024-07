Betrunkener russischer Kommandeur an Angriff schuld?

Demnach soll sich der Angriff mit unbemannten Booten auf den Hafen Noworossijsks, an dem auch ein Teil der russischen Schwarzmeerflotte stationiert ist, am Mittwoch dieser Woche zugetragen haben. Dies bestätigte auch der Bürgermeister der Stadt, Adrej Krawstschenko. Noworossijsk gilt als neuer Standort für Teile der russischen Schwarzmeerflotte, nachdem die Ukraine immer häufiger an der Krim stationierte Kriegsschiffe außer Gefecht gesetzt hatte.