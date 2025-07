Es war eine Aussage, die in Deutschland vergleichsweise wenig beachtet wurde. Dabei hat sie große politische Sprengkraft. Als Wang Yi Anfang Juli in Brüssel die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas traf, äußerte der chinesische Außenminister ein bemerkenswertes Eingeständnis: China könne sich nicht leisten, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert. Man sei keine Kriegspartei, denn wenn China Moskau ernsthaft militärisch helfen würde, so belehrte Wang laut der "South China Morning Post" seine Gesprächspartnerin, hätte Russland den Krieg längst gewonnen.