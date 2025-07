Bodendrohnen in der Ukraine

Ukrainische Soldat mit Bodendrohne vom Typ Liut (Wut): Mehr als 200 ukrainische Firmen arbeiten an der Entwicklung sogenannter UGVs. (Quelle: IMAGO/Pavlo Bahmut)

Im Luftkampf hat die Ukraine mit ihren Kamikazedrohnen längst neue Maßstäbe gesetzt. Sowohl an der Front als auch für Angriffe auf das russische Hinterland gehören unbemannte Fluggeräte zu den wichtigsten Waffen der Verteidiger. Doch inzwischen spielen auch ferngesteuerte Bodendrohnen eine immer größere Rolle für die chronisch unterbesetzte Infanterie der ukrainischen Armee.

Auch in diesem Bereich hat die Ukraine viele unterschiedliche Drohnen selbst entwickelt. Dabei übernehmen die sogenannten UGVs – unmanned ground vehicles, also unbemannte Bodenfahrzeuge – ganz unterschiedliche Aufgaben. Doch der Grundgedanke ist bei allen UGVs derselbe: Das Leben eines Soldaten ist wichtiger als der mögliche Verlust eines Fahrzeugs. Für die Ukrainer ist das nicht nur eine ethische Überlegung: Ohne ihre menschlichen Ressourcen zu schonen, werden sie den Krieg gegen Russland nicht gewinnen können.

Nach Angaben der Regierung in Kiew rekrutiert Russland mit hohen finanziellen Anreizen jeden Monat 40.000 bis 45.000 neue Soldaten, während die Ukraine 25.000 bis 27.000 neue Soldaten pro Monat rekrutieren kann. Bodendrohnen sollen der Ukraine helfen, diese Lücke zu schließen: "Ihr größter Effekt dürfte sein, dass die Ukraine irgendwann weniger Soldaten an der Frontlinie braucht", zitiert "Kyiv Independent" den Militäranalysten Jakub Janowsky. "Auch in unterstützenden Rollen wie der Logistik oder der Bergung von Verwundeten."