So hätte das russische Militär sich der 1. und 3. Brigade von Norden und Süden des Dorfes Lozuvatske genähert. Kritisch sei die Situation insbesondere durch den Rückzug der Infanteriebrigaden geworden. Die 47. Brigade, die zu Hilfe kam, war demnach nicht in der Lage, den zahlenmäßig unterlegenen Feind aufzuhalten.

Zuletzt sechs Kilometer Gewinn für russische Truppen

Der ukrainische Journalist und Militärbeobachter Jurij Butusow sagte am Mittwoch, die Lage für die ukrainischen Truppen östlich der Stadt Pokrowsk sei "kritisch". Laut ihm sind russische Truppen in den vergangenen sieben Tagen sechs Kilometer in Richtung Pokrowsk vorgerückt. Noch seien die russischen Truppen aber 14 Kilometer entfernt, analysiert die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).