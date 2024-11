Tausende Ukrainer werden vermisst oder befinden sich in russischer Gefangenschaft. Angehörige drängen die Regierung dazu, mehr zu unternehmen, um ihre Geliebten nach Hause zu bringen – so auch Oksana Rotscheld.

Niklas Golitschek berichtet aus Odessa

Seit zehn Monaten fehlt von dem 25-jährigen Nikita Schowkolenko jede Spur – und die Angehörigen des ukrainischen Soldaten wollen wissen, was mit ihm passiert ist. Ihre ebenso zähe wie mühselige Recherche führte kaum zu Ergebnissen. Deshalb richtet sich der Frust zunehmend gegen die Institutionen und die Militärführung.

Ein Sonntagnachmittag Ende Oktober in Odessa: An der belebten Derybasiwska-Straße gleich am Stadtgarten versammeln sich bereits seit mehreren Wochen ab 16 Uhr Demonstranten, an diesem Tag sind es rund 200 Teilnehmer.

Auf Bannern tragen sie die Gesichter ihrer Angehörigen an die Öffentlichkeit. Mit Schildern erinnern sie unter anderem an die Soldaten der Brigade Asow. Nach dem erbitterten Kampf um das gleichnamige Stahlwerk bei Mariupol befinden sich noch immer zahlreiche Mitglieder in russischer Kriegsgefangenschaft.

In Militäruniform des vermissten Sohnes zur Demo

Unter die Demonstranten hat sich auch Oksana Rotscheld gemischt, sie ist die Mutter von Nikita Schowkolenko. Die 46-Jährige trägt die Militäruniform ihres Sohnes. Darauf sein Rufname "Kot" – Katze. Seine Stiefel sind sichtbar zu groß für sie.

Mit mehreren Freundinnen hält sie ein Banner in die Höhe. Sie wollen der Öffentlichkeit die Gesichter und Namen derjenigen in der 33. Mechanisierten Brigade zeigen, die eine freie Ukraine mit ihrem Leben verteidigen.

Inga Schowkolenko erinnert sich an ein Zitat ihres Ehemanns, dass ihr gemeinsamer Sohn unter einem "sicheren Himmel" aufwachsen solle. Einen Himmel, durch den nicht immer wieder russische ballistische Raketen und Drohnen fliegen, um Ziele in der Hafenstadt anzugreifen.

Bis zum 24. Februar 2022 führte die Familie ein glückliches Leben, wie Mutter und Schwiegertochter beschreiben. "Es war gut, fantastisch", bekräftigt die 26-jährige Schowkolenko.

Doch dieses Leben endete mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Nikita Schowkolenko meldete sich noch am ersten Tag freiwillig bei der Armee, um sein Land zu verteidigen. Nach anderthalb Jahren führte er eine Einheit der 33. Brigade an. Von einem Einsatz am 10. Dezember 2023 im Zuge der Gegenoffensive an der Südfront bei Saporischschja kam er nicht mehr zurück.

So wie viele andere. Anfang des Jahres 2024 sprach die Ukraine von mehr als 8.000 Ukrainern in russischer Gefangenschaft, darunter 1.600 Zivilisten. Die Zahl dürfte mittlerweile noch höher liegen.

"Das ist sehr grausam"

Für die beiden Familienangehörigen wird das Warten auf Informationen zur Qual. Seit Dezember hätten sie nur lückenhafte Informationen bekommen, sagen sie.

Von einem Überlebenden der Operation und anderen Kameraden der Brigade erfuhren sie zumindest, was in der Nacht geschah. "In Vierergruppen sollten sie Schützengräben ausheben – unter konstantem Artilleriebeschuss und umgeben von russischen Schützen", beschreibt Mutter Oksana die Aufgabe. Den Befehl dazu halte sie für einen "kriminellen Akt".

Von einer Granate sei das Team getroffen worden, ab dann wird es unklar. Der einzige Rückkehrer sei zu traumatisiert gewesen, um Details zu nennen. Zwar habe Nikita leblos gewirkt, vielleicht geblutet. Seinen Tod hat der Familie bislang jedoch niemand bestätigt. "Jetzt ist es 50:50. Selbst wenn es weniger ist, werde ich weiter hoffen", bekräftigt die 46-Jährige. Und fügt hinzu: "Meine Hoffnung wird mit mir sterben."