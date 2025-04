Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist eskaliert. Donald Trump und Xi Jinping lassen immer höhere Zölle erheben, keine Seite weicht zurück. Kann Peking diesen Konflikt am Ende wirklich gewinnen?

Fast täglich wird die Weltwirtschaft mit einem neuen Schock konfrontiert. US-Präsident Donald Trump hat zwar vielen Ländern eine Atempause verschafft, indem er seine Zölle auf US-Importe für 90 Tage auf 10 Prozent beschränkte. Seinen Handelskrieg gegen China führt er jedoch ungebremst weiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

All das hat fatale Folgen für die Weltwirtschaft. Auch die Kapitalmärkte kommen aufgrund des eskalierenden Konflikts nicht zur Ruhe. Viele Länder, so auch die der Europäischen Union, stehen gegenwärtig dabei an der Seitenlinie. Sie können nur zusehen, wie Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping die chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen in Schutt und Asche legen – mit spürbaren Konsequenzen für die gesamte Welt.

Dabei geht es um viel mehr als um einen Handelskrieg. Mit den USA und China prallen zwei Supermächte aufeinander, die jeweils eine dominante Stellung in einer neuen Weltordnung beanspruchen. Deshalb weichen weder Trump noch Xi zurück. China kündigte an, in diesem Konflikt bis zum Schluss kämpfen zu wollen. Aber ist die Volksrepublik überhaupt schon bereit für diesen Kampf?

China will nicht weiter auf die USA reagieren

Trump sagt, er und der chinesische Präsident Xi seien gute Freunde. Doch von außen mutet diese Freundschaft seltsam an. Denn die meisten Menschen treten mit ihren Freunden nicht in einen Wettstreit, um ihnen die Geschäfte zu vermiesen. Doch genau das macht Trump aktuell, mit immer weiter steigenden Zöllen auf US-Importe aus China.

Zunächst war von 125 Prozent die Rede, dann legte das Weiße Haus nach. Offenbar wurden die bereits eingeführten Zölle in Höhe von 20 Prozent vergessen. Somit liegt aktuell der Zollsatz für China bei 145 Prozent. Die Volksrepublik antwortete daraufhin am Freitag mit einer eigenen Zollerhöhung auf 125 Prozent. Die Maßnahme soll am Samstag in Kraft treten. Zudem wies die chinesische Zentralbank große staatliche Banken an, ihre Dollarkäufe zu reduzieren, um so die Abwertung der chinesischen Währung Yuan aufzuhalten. Weitere Aktionen aus Washington wolle man ignorieren, teilte die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mit.

"Handelsströme zwischen den USA und China werden sich verschieben"

In der Volksrepublik herrscht Trotz gegenüber der protektionistischen US-Politik.

Klar ist allerdings auch: China zieht im Zollstreit aktuell wirtschaftlich den Kürzeren, das Wachstum des Landes könnte ausgebremst werden, und Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe könnten wegbrechen. Immerhin exportierte das Land bislang deutlich mehr in die USA, als es andersherum importierte. 2024 lag die Diskrepanz bei Gütern im Wert von rund 295 Milliarden US-Dollar (260 Milliarden Euro). Die nun verhängte Zollhöhe macht den Handel für China gänzlich unwirtschaftlich.