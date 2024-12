Videotranskript lesen

Unwetter auf hoher See: Hier läuft ein Öltanker auf Grund.

Bei einem Sturm sind zwei russische Öltanker im Schwarzen Meer in Seenot geraten.

Eins der Schiffe sei auf eine Sandbank gelaufen, das zweite sei führerlos gedriftet, wie der russische Zivilschutz mitteilte.

Beide Schiffe hätten wegen Unwetterschäden einen Notruf abgesetzt.

Videos in den sozialen Medien sollen zeigen, wie einer der Tanker in der Mitte durchbricht.

Laut russischen Angaben waren zwei Hubschrauber und zwei Schleppschiffe zur Rettung der Mannschaften im Einsatz.

Die Behörden haben inzwischen den Austritt einer größeren Ölmenge ins Meer bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem russischen Festland und der von Moskau annektierten Halbinsel Krim.