Nach dem ergebnislosen Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin herrscht in Berlin Ernüchterung, während die Begeisterung in Moskau mit Händen zu greifen ist. So klar beschrieb der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" die gegenwärtige außenpolitische Gemengelage und diskutierte mit den anderen Gästen darüber, wie Deutschland und Europa nun reagieren könnten.