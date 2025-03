Videotranskript lesen

John Bolton

Ex-Sicherheitsberater Donald Trump



Das grundlegendere Problem ist, dass Putin oft gesagt hat, er wolle das Russische Reich wiederherstellen. Er hat das nicht wörtlich gesagt, aber 2005 bezeichnete er vor der Staatsduma den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wir könnten also einen Waffenstillstand in der Ukraine haben, der fünf oder sechs Jahre andauert. Dann wird Russland ein drittes Mal einmarschieren. Sie werden nicht locker lassen, es sei denn, sie sind davon überzeugt, dass jede weitere Anstrengung nicht nur zum Scheitern verurteilt wäre, sondern auch enorme Kosten für Russland selbst mit sich bringen würde. Und wenn sich der Westen spaltet, was er gerade tut, werden wir keine glaubwürdige Drohung mehr haben.