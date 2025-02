So denken US-Bürger über die Wahl

Von t-online , FIN Aktualisiert am 25.02.2025 - 14:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ukrainischer Soldat vor einem Leopard-2-Panzer in der Ukraine (Archivbild): Deutschland bleibt einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine. (Quelle: André Hirtz/imago-images-bilder)

In der Ostukraine spitzen sich die Kämpfe weiter zu. Doch die Rolle Deutschlands als Unterstützer der Ukraine steht nach der Bundestagswahl auf dem Prüfstand.

Seit mittlerweile drei Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Besonders in der Ostukraine haben sich die Kämpfe in den vergangenen Wochen erneut intensiviert: Russische Truppen setzen ihre Offensive fort und verzeichnen weitere Geländegewinne.

Währenddessen läuft die internationale Diplomatie auf Hochtouren. Der US-Präsident Donald Trump verfolgt mit rücksichtsloser Vehemenz sein Ziel, den Krieg in der Ukraine zu beenden – ein Vorgehen, das in Europa die Sorge vor einem Diktatfrieden wachsen lässt. Kremlchef Wladimir Putin lobt seinen amerikanischen Amtskollegen in den höchsten Tönen und signalisiert Gesprächsbereitschaft mit den USA.

Unter wachsendem internationalem Druck kämpft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um die Unterstützung seiner Verbündeten. Auch er zeigt sich grundsätzlich offen für Verhandlungen – doch eines stellt er klar: Ein Frieden in der Ukraine könne nur mit "langfristigen Sicherheitsgarantien" einhergehen. Für eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes wäre Selenskyj sogar bereit, sein Präsidentenamt niederzulegen.

Deutschlands Rolle in der Ukrainehilfe

Nach der Bundestagswahl am Sonntag muss die neue Bundesregierung rasch eine Entscheidung treffen: In welchem Umfang soll die Ukraine weiterhin unterstützt werden? Und wie will sich Deutschland militärisch und verteidigungsstrategisch mit seinen europäischen Partnern aufstellen? Aktuell zählt Deutschland innerhalb der EU zu den führenden Unterstützern der Ukraine – weltweit liefern nur die USA mehr Waffen sowie finanzielle und humanitäre Hilfe.

Insgesamt hat Deutschland bislang rund 28 Milliarden Euro an Militärhilfen für die Ukraine bereitgestellt. Diese Mittel stammen aus zwei Quellen: Erstens aus der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, mit der Rüstungslieferungen und anderes Material aus der Industrie finanziert werden. Zweitens aus der Abgabe von Bundeswehrbeständen. Allein für das Jahr 2024 beliefen sich die Mittel der Ertüchtigungsinitiative auf etwa 7,1 Milliarden Euro.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 hat Deutschland zudem Material aus Bundeswehrbeständen im geschätzten Wiederbeschaffungswert von rund 5,2 Milliarden Euro an die Ukraine abgegeben. Weiterhin wurden in Deutschland mehr als 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten militärisch ausgebildet – die Kosten dafür belaufen sich bisher auf etwa 282 Millionen Euro.

Einen Überblick über die bisherigen deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine finden Sie hier:

Diese Waffen und Ausrüstung hat Deutschland bisher geliefert (Auswahl, Stand 17.02.2025):

Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge:

179 minenresistente und Hinterhalt-geschützte Panzerfahrzeuge (MARP)

18 Kampfpanzer Leopard 2 A6 mit Munition und Ersatzteilen

103 Kampfpanzer LEOPARD 1 A5 mit Ersatzteilen und Munition (gemeinsames Projekt mit Dänemark)

140 Schützenpanzer MARDER mit Ersatzteilen

66 bewaffnete Mannschaftstransportwagen

78 Mehrzweckfahrzeuge mit Kette Bandvagn 206

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit je 2 MG und Ersatzteilen

50 Allschutz-Transport-Fahrzeuge Dingo

Luftverteidigung:

2 Luftverteidigungssysteme SKYNEX mit Munition

57 Flakpanzer GEPARD mit Ersatzteilen und Munition

3 Luftverteidigungssysteme PATRIOT mit Ersatzteilen

4 PATRIOT Startgeräte (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

6 Luftverteidigungssysteme IRIS-T und Flugkörper (SLM/SLS)

2 Luftverteidigungssysteme SKYNEX mit Munition

16 Luftraumüberwachungsradare TRML-4D

57 Flakpanzer GEPARD mit Ersatzteilen

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

241.000 Schuss Flakpanzermunition GEPARD (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

2.700 Fliegerfäuste STRELA

4.000 Schuss Flakpanzerübungsmunition

Artillerie:

25 Panzerhaubitzen 2000 mit Ersatzteilen (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

5 Mehrfachraketenwerfer MARS II mit Munition (deutscher Anteil am gemeinsamen Projekt mit den USA und Großbritannien)

6 Radhaubitzen Zuzana 2 (Projekt gemeinsam finanziert mit Dänemark und Norwegen)

422.000 Schuss 155 mm Artilleriemunition (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

21.000 Schuss 122mm Artilleriemunition

3 Mehrfachraketenwerfer HIMARS

20 Raketenwerfer 70mm auf Pick-up trucks mit Raketen

Drohnen und Drohnenabwehr:

900 bewaffnete Drohnen HF-1

499 Aufklärungsdrohnen VECTOR mit Ersatzteilen

684 Aufklärungsdrohnen RQ-35 HEIDRUN

211 Aufklärungsdrohnen SONGBIRD

46 Aufklärungsdrohnen HORNET XR

60 Aufklärungsdrohnen Golden Eagle

1 LUNA NG Aufklärungssystem

200 mobile Drohnen-Jammer

12 elektronische Drohnenabwehrgeräte

Pionierfähigkeiten:

59 Minenräumpanzer WISENT 1 mit Ersatzteilen

77 Minenräumpflüge

12 Pionierpanzer DACHS mit Ersatzteilen

22 Bergepanzer 2 mit Ersatzteilen

27 Brückenlegepanzer BIBER mit Ersatzteilen

25 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte

2 Bergepanzer 3

12 mobile und geschützte Minenräumgeräte Ahlmann

19 schwere und mittlere Brückensysteme und 12 Spezialanhänger

Ausrüstung:

285 Grenzschutzfahrzeuge

58.000 Gefechtshelme

2.667 Kryptotelefone

400 Wärmebildgeräte

82 Bodenüberwachungsradare

467.000 Schuss Munition 40mm

450 Maschinengewehre MG5

3.410 Sturmgewehre HK 416

4.905 Sturmgewehre MK 556

484 Präzisionsgewehre HLR 338 mit 314.000 Schuss Munition

200 Maschinengewehre MG4

19.480 Panzerabwehrminen

über 60 Millionen Schuss Handwaffenmunition (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)