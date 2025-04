In Kursk Ukraine meldet Gegenangriff nach Attacke auf Sumy

Von dpa , reuters , t-online Aktualisiert am 15.04.2025 - 17:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zerstörtes Haus in Kursk: In der russischen Region ist es zu ukrainischen Drohnenangriffen gekommen. (Quelle: Government of the Kursk Region/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der russische Angriff auf die ukrainische Stadt am vergangenen Wochenende löste international Entsetzen aus. Jetzt soll die Ukraine zurückgeschlagen haben.

Nach den russischen Raketenangriffen auf Sumy am vergangenen Wochenende hat die ukrainische Armee einen Gegenangriff gemeldet. Der ukrainische Generalstab berichtete am Dienstag, man habe eine Reihe von Orten in der russischen Region Kursk angegriffen. Die Angriffe galten laut ukrainischen Angaben der Einheit, die für den Raketenangriff auf Sumy verantwortlich sein soll.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Von russischer Seite wurde in der Nacht ein massiver Drohnenangriff in der Region gemeldet. Dabei sei eine 85-jährige Frau getötet worden, teilte die Regionalverwaltung am Dienstag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. In mehreren Gebäuden seien Brände ausgebrochen. Die Flugabwehr habe in der Nacht 109 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen, erklärte das Verteidigungsministerium.

In der gleichnamigen Regionalhauptstadt Kursk sei ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden, teilte Bürgermeister Sergej Kotljarow mit. Dabei seien mehrere Wohnungen in Brand geraten. Die Bewohner seien in eine nahegelegene Schule evakuiert worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.