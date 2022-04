Ausstellung

30 Millionen Jahre altes Fossil nach Band benannt

08.04.2022, 15:39 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Ein neuer Name für ein 30 Millionen Jahre altes Fundstück: "Ophiura tankardi", eine ausgestorbene Art von Schlangensternen - Verwandte der Seesterne - ist der FrankfurterTrash-Metal-Band Tankardgewidmet worden.

Der neue Name wurde am Freitag anlässlich einer Sonderschau im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt am Main vergeben.

Entdeckt worden war die Art in Sedimenten bei einer Geothermie-Bohrung auf dem Marktplatz von Nierstein (Rheinland-Pfalz). Zwei Luxemburger Forscher und der Fossiliensammler Kai Nungesser aus Rheinland-Pfalz beschrieben und benannten sie.

Die Ausstellung"Rock Fossils"zeigt Fossilien, die nach Rockstars benannt wurden und tourt seit 2013 durch Europa. Bis 4. September macht sie am Main Station. Tankard-Sänger Andreas Geremia lud am Freitag das gesamte Team von "Rock Fossils" "für die nächsten 30 Millionen Jahre zu jedem Tankard-Konzert weltweit ein".