Recherche Faktencheck: Zweifelt Biontech am eigenen Impfstoff? Von dpa 09.05.2022 - 08:29 Uhr Lesedauer: 3 Min. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft hat Comirnaty bei Infektion mit der Delta-Variante eine Wirksamkeit von etwa 90 Prozent gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung - bei der Omikron-Mutante zeigen erste Daten, dass der Schutz weniger gut ist. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Seit fast anderthalb Jahren wird der Impfstoff von Biontech weltweit gegen das Coronavirus eingesetzt. Millionen Menschen bietet er Schutz gegen schwerwiegende Covid-Erkrankungen. Obwohl das bereits viele internationale Untersuchungen nachgewiesen haben, laufen Impfgegner weiter Sturm gegen das Mittel.

J├╝ngst wird mit Verweis auf ein Biontech-Dokument aus den USA dem Hersteller unterstellt, er selbst sei gar nicht ├╝berzeugt von seinem Impfstoff.

Behauptung:"Biontech glaubt nicht mal selbst an die Impfung",hei├čt es etwa von der AfD.

Bewertung:Falsch.

Fakten:Im Mittelpunkt des Vorwurfs in Richtung des Pharmaunternehmens aus Mainz steht dessenBericht an die US-B├Ârsenaufsicht SEC(Securities and Exchange Commission) vom 30. M├Ąrz 2022 ├╝ber das Gesch├Ąftsjahr 2021. Ein solcher muss nach dem US-Handelsgesetz j├Ąhrlich von ausl├Ąndischen Aktiengesellschaften vorgelegt werden.

Grunds├Ątzlich verweist Biontech in diesem Bericht auf das "hohe Schutzniveau" der Impfung. Das Mittel biete "ein hohes Ma├č an Schutz gegen bedenkliche Varianten, einschlie├člich Alpha, Beta und Delta". J├╝ngste Laborstudien h├Ątten zudem gezeigt, dass drei Impfdosen auch gegen die Variante Omikron wirkten, so das Unternehmen.

Doch vor allem ein Satz im insgesamt 700 Seiten umfassenden Papier erhitzt die Gem├╝ter. Biontech schreibt: "Es k├Ânnte sein, dass wir nicht in der Lage sind, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres Covid-19-Impfstoffs und/oder variantenspezifischer Pr├Ąparate nachzuweisen, um eine dauerhafte beh├Ârdliche Zulassung in den USA, in Gro├čbritannien, in der Europ├Ąischen Union oder in anderen L├Ąndern zu erhalten, in denen der Impfstoff eine Notzulassung oder eine bedingte Marktzulassung erhalten hat."