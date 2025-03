Masern werden durch Tröpfchen-Infektion übertragen. Derzeit werden vor allem Fälle aus den Bundesstaaten Texas und New Mexico gemeldet, wie die "Huffington Post" berichtet. Doch Trumps Gesundheitsminister lehnt Impfkampagnen ab. Kennedys Vitamin-A-Therapie macht das Ganze aber bei manchen Erkrankten noch schlimmer. In einer Kinderklinik in Texas müssen junge Patienten wegen Vitamin-A-Toxizität behandelt werden – die Folge von übermäßiger Einnahme des Eiweiß-Präparats.

Impfexperte tritt aus Protest zurück

Die Kinderärztin Anita Patel erklärte: "Wie in vielem, was Kennedy jr. erklärt, steckt ein Kern von Wahrheit in dem, was er sagt." Werde Vitamin-A aber ohne ärztliche Aufsicht in zu hohen Dosen eingenommen, drohen Benommenheit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Hauterkrankungen.