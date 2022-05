Dass Wilcken Bienenkrankheiten diagnostizieren und behandeln kann, liegt an seinem eigenen Engagement. Traditionell werden Bienen in der Tierarztausbildung nur als Teil der Parasitologie oder als Wahlfach gelehrt, erz√§hlt Heike Aupperle-Lellbach. Die Veterin√§rin war die erste Fachtier√§rztin f√ľr Bienen in Deutschland . Als damals wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universit√§t Leipzig hat sie vor einigen Jahren angesto√üen, dass eine Ausbildung zum Bienen-Fachtierarzt in Deutschland angeboten wird.

Um die Bedeutung der Biene im Veterin√§rwesen zu st√§rken, hat sie 2014 eine Fachgruppe f√ľr Bienen in der Deutschen Veterin√§rmedizinischen Gesellschaft (DVG) angesto√üen. Inzwischen leitet Bj√∂rn Wilcken die Gruppe. Auf der Website der Fachgruppe sind alle Kontaktdaten der tier√§rztlichen Bienenexperten gelistet - in der Hoffnung, dass die Veterin√§re zum Beispiel bei der Bek√§mpfung der Amerikanischen Faulbrut kontaktiert und miteinbezogen werden.

"Wir m√ľssen uns aber eingestehen, dass wir nicht so viele Bienen√§rzte haben, wie wir brauchen", sagt Wilcken. Laut Aupperle-Lellbach lie√üe sich das √§ndern, wenn die Tier√§rztekammern individuellere L√∂sungen erm√∂glichten, um Leistungen f√ľr die Facharztausbildung anzuerkennen. Sie selbst konnte den Titel nach eigenen Angaben nur bekommen, weil die Tier√§rztekammer ihr Selbststudium anerkannt hat - schlie√ülich gab es noch keine Ausbildung. Die Akademie f√ľr tier√§rztliche Fortbildung (ATF) der Bundestier√§rztekammer bietet seit 2015 Fortbildungen f√ľr Tier√§rztinnen und Tier√§rzte zu Bienenthemen an.

Dass Bienenexperten immer noch eher eine Rarit√§t sind, ist nicht nur in Deutschland so. "Bienenlehre bekommt in der EU im veterin√§rmedizinischen Studium weniger Aufmerksamkeit als andere Fachgebiete", schlussfolgerte eine internationale Forschergruppe in einer 2019 erschienen √úberblicksarbeit. Versuchstierkunde oder Fische w√ľrden zum Beispiel st√§rker thematisiert. Dabei sei die Bienensterblichkeit aufgrund verschiedener Einfl√ľsse wie Pestizideinsatz und Klimawandel gro√ü. Eine Weiterbildung nach dem Studium gibt es laut der Studie europaweit nur an 19 Einrichtungen.