Artenschutz Gro├če Landschildkr├Âten in Argentinien ausgewildert Von dpa 23.05.2022 - 17:18 Uhr Lesedauer: 1 Min. Die zweitgr├Â├čte Landschildkr├Âte S├╝damerikas galt in Argentinien als ausgestorben. (Quelle: -/Rewildering Argentina/dpa./dpa)

Resistencia (dpa) - Umweltsch├╝tzer wildern im Norden von Argentinien 40 K├Âhlerschildkr├Âten aus.

Zehn Exemplare seien bereits im Nationalpark El Impenetrable ausgesetzt worden, die restlichen Tiere sollen nach einer Quarant├Ąne- und Eingew├Âhnungszeit in den kommenden Tagen folgen, teilte die Organisation Rewilding Argentina zum Weltschildkr├Âtentag am Montag mit. Die K├Âhlerschildkr├Âte ist demnach die zweitgr├Â├čte Landschildkr├Âte S├╝damerikas und kann um die 20 Kilogramm schwer werden. In Argentinien galt sie als ausgestorben. In dem den Angaben zufolge bislang gr├Â├čten Transfer von Tieren f├╝r ein Auswilderungsprojekt zwischen zwei L├Ąndern in S├╝damerika seien die 40 Exemplare k├╝rzlich von Paraguay nach Argentinien gebracht worden.

"Die K├Âhlerschildkr├Âte ist in Argentinien aus verschiedenen Gr├╝nden verschwunden, unter anderem durch die Jagd und den illegalen Tierhandel", sagte Sebasti├ín Di Martino von Rewilding Argentina. "Aber auch die gro├čfl├Ąchige Zerst├Ârung des Chaco-Waldes, ihres Lebensraums, ist eine Ursache f├╝r das Aussterben. Die letzte bekannte Population in Argentinien lebte in einem Wald, der f├╝r den Anbau von Sojabohnen gerodet wurde."