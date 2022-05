Baden-W├╝rttemberg Schweinepest-Ausbruch bei Hausschweinen Von dpa 26.05.2022 - 19:50 Uhr Lesedauer: 3 Min. Sauen stehen im Stall. (Quelle: Annette Schneider-Solis/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Forchheim/Stuttgart (dpa) - Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Baden-W├╝rttemberg ist dieAfrikanische Schweinepestausgebrochen. Das teilte der baden-w├╝rttembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz in Stuttgart mit.

Innerhalb von nur f├╝nf Tagen seien in dem Betrieb in Forchheim (Landkreis Emmendingen) bis zum Mittwoch 16 von 35 Hausschweinen qualvoll verendet. Das f├╝r Tierseuchen zust├Ąndige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) best├Ątigte das Virus am Mittwochabend bei zwei verendeten Tieren. Die ├╝brigen Tiere sind laut Hauk am Mittwochmorgen get├Âtet worden. Es bestehe keine Gefahr f├╝r die menschliche Gesundheit, Schweinefleisch k├Ânne weiter verzehrt werden.

Aufruf: Fleisch nur verschlossen entsorgen

Laut dem Landesjagdverband gibt es derzeit keinen Hinweis auf infizierte Wildschweine. Wurst- und Fleischreste sollten, insbesondere an Rastpl├Ątzen, in verschlossenen M├╝lleimern entsorgt werden. Das Virus kann beispielsweise in ger├Ąuchertem Schinken oder Salami ├╝ber 100 Tage ├╝berleben. "Werfen Sie keine Lebensmittelreste, vor allem von Wurst- und Fleischwaren, unachtsam fort, damit sich Wildschweine nicht infizieren. Die J├Ągerinnen und J├Ąger sind sich ihrer Verantwortung bewusst und helfen bei der Pr├Ąvention sowie dem Monitoring. Je fr├╝her infizierte Schweine gefunden werden, desto eher wird die Seuche einged├Ąmmt und Tierleid vermieden", sagte Landesj├Ągermeister J├Ârg Friedmann.

Wie das Virus in den Betrieb gelangte, ist laut Hauk unklar. Ursache sei wohl "menschliches Handeln". "Die Schweine waren im Freiland gehalten, doppelt abgesichert durch den doppelten Zaun. Der Zaun war in der Erde auch eingegraben, so dass es sicher war, dass die Wildschweine nicht reinkommen k├Ânnen", sagte Hauk. Um den betroffenen Betrieb in Forchheim herum werden eine Schutzzone mit einem Mindestradius von drei Kilometern und eine sich daran au├čen anschlie├čende ├ťberwachungszone mit einem ├Ąu├čeren Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Die ├ťberwachungszone erstreckt sich ├╝ber die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und den Ortenaukreis.