Klimawandel Studie: Kommunen tun zu wenig gegen Starkregen Von dpa Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. Gewitterwolken ├╝ber einem Wohnhaus. (Quelle: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn./dpa)

M├╝nchen (dpa) - Deutschlands St├Ądte und Gemeinden sind nach einer neuen Studie schlecht auf die h├Ąufiger werdenden Sturzfluten nach schweren Gewittern vorbereitet.

"Lokale Starkregen k├Ânnen grunds├Ątzlich ├╝berall auftreten und damit k├Ânnen auch ├ťberflutungen abseits von Gew├Ąssern auftreten", sagte Studienautor und Entw├Ąsserungsfachmann Theo Schmitt am Montag am Rande der Umwelttechnikmesse Ifat in M├╝nchen.

Auch lokale Unwetter k├Ânnten j├Ąhrlich Sch├Ąden in Milliardenh├Âhe anrichten, so der Wissenschaftler - und verwies auf Prognosen, dass schwere Gewitter im Zuge des Klimawandels h├Ąufiger auftreten werden.

Schmitt ist ehemaliger Professor f├╝r Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern. Auftraggeber der Studie war die "Initiative Verantwortung Wasser und Umwelt", die ma├čgeblich vom Bundesverband Baustoff-Fachhandel finanziert wird. In der Studie identifiziert Schmitt mehrere Schwachstellen: Dazu z├Ąhlt der Wissenschaftler fehlende Warnsysteme ebenso wie einen Mangel an "Starkregenrisikokarten", mit deren Hilfe sich die B├╝rger ├╝ber potenzielle Gefahren in ihrem Wohngebiet informieren k├Ânnten.

Gegenstand der Studie sind nicht die gro├čen ├ťberschwemmungen wie die Flutkatastrophe des vergangenen Sommers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sondern lokale Starkgewitter, die in den vergangenen Jahren gro├če Sch├Ąden verursacht und Todesopfer gefordert haben. Beispiele sind die Sturzfluten des Sommers 2016 im bayerischen Simbach am Inn und in Braunsbach in Baden-W├╝rttemberg.

Starkregen schwer vorherzusagen

"Die Kommunen k├Ânnen viel mehr tun, die m├╝ssen sich endlich mal bewegen", sagte Wolfgang G├╝nthert, ehemaliger Professor f├╝r Siedlungswasserwirtschaft an der Bundeswehr-Universit├Ąt in Neubiberg bei M├╝nchen. Allein im Juni und Juli 2021 habe es in Bayern 77 Gewitter und Starkregenereignisse gegeben - die meisten davon im ansonsten eher trockenen Norden Bayerns.