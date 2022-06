Pel├ę schreibt Brief an Putin

Studie Viele Spinnennetze sind voller Mikroplastik Von dpa 02.06.2022 - 07:44 Uhr Lesedauer: 2 Min. Feine Wassertropfen haben sich bei auf einem Spinnennetz abgesetzt. Forscher haben erstmals Spinnennetze auf kleinste Plastikteilchen untersucht. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa./dpa)

Oldenburg (dpa) - In Spinnennetzen sammeln sich zahlreiche kleine Plastikteilchen. Das haben drei Forscherinnen der Universit├Ąt Oldenburg an unterschiedlich stark befahrenen Stra├čen nachgewiesen.

Zu den Teilchen z├Ąhle vor allem der Kunststoff PET, vermutlich aus Textilien, au├čerdem dem der Abrieb von Autoreifen sowie Polyvinylchlorid (PVC), hie├č es in einer Mitteilung. Die Menge an Mikroplastik war jeweils abh├Ąngig vom Standort. Spinnennetze seien ein einfaches und g├╝nstiges Mittel, um die Verunreinigung der Luft durch Mikroplastik in der Stadt zu ├╝berwachen und besonders belastete Bereiche zu identifizieren. Die Ergebnisse sind im Fachjournal "Science of the Total Environment" erschienen.

Bisher noch nie Spinnennetze auf Mikroplastik untersucht

"Spinnen kommen weltweit vor, auch in St├Ądten. Ihre klebrigen Netze sind eine ideale Falle f├╝r alles, was durch die Luft schwebt", sagt Studienleiterin Barbara Scholz-B├Âttcher, Mikroplastik-Expertin am Institut f├╝r Chemie und Biologie des Meeres der Universit├Ąt. Aus verschiedenen Untersuchungen sei bekannt, dass in den Gespinsten Schadstoffe wie etwa Schwermetalle h├Ąngenbleiben. "Bisher hat jedoch noch niemand Spinnennetze auf Mikroplastik untersucht", sagt die Geochemikerin.

Um herauszufinden, ob sich Mikroplastik in Spinnweben nachweisen l├Ąsst und es bestimmte Verteilungsmuster gibt, wurden Netze aus dem oberen Bereich halb├╝berdachter Bushaltestellen gesammelt. "Alle Spinnennetze waren mit Mikroplastik verunreinigt", berichtet Isabel Go├čmann, die im Rahmen ihrer Promotion an der Studie beteiligt war. Bei manchen machte der Plastikanteil sogar gut ein Zehntel des Gesamtgewichts eines Netzes aus. Fast 90 Prozent des Plastiks bestand aus PET, PVC und Material von Autoreifen. Der Anteil an Reifenabrieb schwankte dabei stark ÔÇô abh├Ąngig vom Verkehr.