Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium in Tokio berichtete, konnten in Proben des Asteroiden Ryugu mehr als 20 Arten von AminosĂ€uren nachgewiesen werden. Die japanische Raumsonde "Hayabusa 2" hatte die Proben nach sechs Jahren im Weltall und mehr als fĂŒnf Milliarden zurĂŒckgelegten Kilometern im Dezember 2020 in einer Kapsel zur Erde zurĂŒckgebracht. Ziel der Mission ist es, den UrsprĂŒngen des Sonnensystems und des Lebens auf der Erde genauer auf die Spur zu kommen.