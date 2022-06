Aktualisiert am 07.06.2022 - 12:41 Uhr

Aktualisiert am 07.06.2022 - 12:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

RKI: 80 Patienten mit Affenpocken in Deutschland erfasst

Berlin (dpa) - Affenpocken sind nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile bei 80 Menschen in Deutschland best├Ątigt und gemeldet worden. Das Institut sprach am Dienstag auf seiner Internetseite von Nachweisen aus neun Bundesl├Ąndern.

Seit dem Freitag vor Pfingsten hat sich die Zahl der beim RKI erfassten Erkrankungen um 15 erh├Âht. Weiterhin hei├čt es: "Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer." Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag ist die Krankheit nun in rund 30 L├Ąndern nachgewiesen, in denen das Virus sonst nicht kursiert. Es geht um mehrere Hundert F├Ąlle.