Berlin (dpa) - Rund drei Wochen nach dem ersten Nachweis von Affenpocken hierzulande ist die Zahl der beimRobert Koch-Institut (RKI)erfassten Infektionen auf 113 gestiegen. "Alle dem RKI ├╝bermittelten F├Ąlle in Deutschland sind M├Ąnner", teilt eine Sprecherin des Instituts auf Anfrage mit. Am Tag zuvor waren dem RKI bundesweit 80 F├Ąlle bekannt gewesen.

Nach Angaben des Regionalb├╝ros Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von voriger Woche lassen Untersuchungen zu den bisherigen F├Ąllen darauf schlie├čen, dass der Ausbruch in der WHO-Region Europa bereits Mitte April im Gang gewesen sei. Es handle sich um den gr├Â├čten und geografisch am weitesten verbreiteten Affenpocken-Ausbruch, ├╝ber den jemals au├čerhalb der Endemiegebiete in West- und Zentralafrika berichtet worden sei.