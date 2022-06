Aktualisiert am 09.06.2022 - 13:54 Uhr

Forscher finden auf Isle of Wight riesigen Raub-Dinosaurier

Southampton (dpa) - Ein Forscherteam hat auf der britischen Isle of Wight ├ťberreste eines Tieres gefunden, das als eines der gr├Â├čten jemals in Europa entdeckten jagenden Dinosaurier gilt.

Die Knochen, die mutma├člich von einem sogenannten Spinosaurier stammen, kamen an der S├╝dwestk├╝ste der Isle of Wight zum Vorschein, wie das Forscherteam in der Fachzeitschrift "PeerJ Life & Environment" berichtet.