Genf (dpa) - Die frĂŒher ĂŒbliche Pockenschutzimpfung ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu 85 Prozent wirksam gegen eine Infektion mit Affenpocken. Das berichtete sie am Samstag in Genf unter Berufung auf Studien.

Die Zahl der seit Mai gemeldeten FĂ€lle von Affenpocken in LĂ€ndern außerhalb Afrikas steigt weiter. Die WHO meldete am Samstag 1285 FĂ€lle - bezog sich aber auf den Stand vom 8. Juni. Allein in Deutschland waren seitdem Dutzende weitere FĂ€lle gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut nannte am Freitag 165 FĂ€lle aus neun BundeslĂ€ndern. Betroffen sind nach WHO-Angaben mindestens 28 LĂ€nder außerhalb Afrikas. Aus acht afrikanischen LĂ€ndern, wo die Krankheit teils seit Jahrzehnten bekannt ist, seien seit Jahresbeginn gut 1500 VerdachtsfĂ€lle gemeldet worden. 72 Betroffene seien gestorben.