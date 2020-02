Hindenburg ist kein Berliner Ehrenbürger mehr

LIVEHauptstadt-Ticker

Im Berliner Ortsteil Rummelsburg hat am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung gebrannt. Zwölf Menschen wurden vor Ort medizinisch versorgt, zwei davon mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte.



Die Feuerwehr war demnach mit rund 55 Einsatzkräften zu dem Wohnhaus in der Lückstraße angerückt. Fünf Menschen habe man aus dem Gebäude gerettet, viele andere hätten ihre Wohnungen zuvor selbst verlassen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand, der Einsatz wurde noch in den frühen Morgenstunden beendet. Wie es zu dem Feuer gekommen war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Der Einsatz ist jetzt beendet. Die @Berliner_Fw rettete 5 Personen aus dem Wohngebäude. Insgesamt 12 Personen wurden vor Ort von einem #Leitenden_Notarzt gesichtet und versorgt. 2 Personen kamen mit dem #Rettungsdienst in ein Krankenhaus. #GoodJob #WirRettenBerlin pic.twitter.com/hvlufQRINo — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 27, 2020

In Berlin ist die Fahrerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Die 39-jährige Frau fuhr nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen auf der Blankenburger Straße in Pankow hinter einem Lkw her. Als der Lastwagen nach rechts abbog, soll sie links an ihm vorbeigefahren und dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein.

Die Regierung in Berlin hat veranlasst, den ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg aus der Liste der Ehrenbürger der Stadt zu streichen. Am 30. Januar 1933 hatte Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzler berufen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller habe die Streichung Hindenburgs aus der Ehrenbürgerliste veranlasst, teilte die Senatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Müller setzte damit einen Beschluss des Abgeordnetenhauses um. Lesen Sie hier mehr.

