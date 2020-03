Mehrere Verletzte

Mutmaßliches Autorennen in Berlin endet in schwerem Unfall

02.03.2020, 08:41 Uhr | t-online.de

Bei einem heftigen Unfall in Berlin-Schöneberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Verdacht liegt nahe, dass sich zwei Fahrer zuvor auf dem Grazer Damm ein illegales Rennen geliefert haben.

In Berlin-Schöneberg hat es am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Offenbar ging dem ein illegales Autorennen voraus, wie der RBB am Montag berichtet. Ein Zivilpolizist soll zwei Fahrer beobachtet haben, die sich offenbar zu dem Rennen verabredet hatten. Die Fahrer sollen den Grazer Damm entlang gerast sein und auch an roten Ampeln nicht gestoppt haben. Dann kam es laut Bericht zu einer Kollision mit einem unbeteiligten Wagen.

Ein Fahrer soll laut RBB-Informationen mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast gekracht und auf die Seite gekippt sein. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere Raser fuhr offenbar gegen mehrere geparkte Autos. Die weiteren Beteiligten hätten sich nur leicht verletzt. Auch eine unbeteiligte Person soll laut "Berliner Morgenpost" verletzt worden sein.

Der Grazer Damm wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Jetzt ermittelt der Verkehrsermittlungsdienst zum genauen Unfallhergang, so die "Morgenpost". Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, die Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.