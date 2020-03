LIVEHauptstadt-Ticker

84-jähriger Rentner in Berlin-Lichtenrade getötet

Ein Auto der Polizei in Berlin auf dem Weg zu einem Einsatz: In Lichtenrade ist ein Rentner getötet worden (Symbolbild). (Quelle: FutureImage/imago images)

Hertha-Manager Michael Preetz hat am Donnerstag die wirtschaftlichen Folgen der Geisterspiele wegen des Coronavirus für den Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC betont. Vor allem die fehlenden Einnahmen aus dem brisanten Stadtderby gegen den 1. FC Union am 21. März treffe den Verein finanziell auf mehreren Ebenen. "Es geht dabei nicht nur ums Stadion und Zuschauereinnahmen, sondern auch um Dienstleister und Zulieferer. Es wird eine große Herausforderung sein, mit der wir uns aktuell befassen müssen", sagte Preetz. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Ein Senior ist in Berlin offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie der RBB berichtet, ist der 84-Jährige am Mittwoch von seinem Verwandten tot in seinem Einfamilienhaus in Lichtenrade gefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Auffind-Situation und des Obduktsionergebnisses inzwischen davon aus, dass der Renter getötet worden ist.



Auch die Veranstalter des Berliner Christopher Street Days (CSD) überlegen, ihre diesjährige Parade zu verschieben oder abzusagen. "Wir beobachten die Lage weltweit sehr genau", sagte Vorstandsmitglied Ralph Ehrlich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Organisationsteam sei in engem Kontakt mit den Behörden. Mit anderen Paraden in Deutschland und in anderen Ländern bestehe ebenfalls reger Austausch. Der CSD in Berlin ist für den 25. Juli geplant.

Bei immer mehr Menschen in der Hauptstadt wird das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg im Vergleich zum Vortag um 37 auf 118, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Im Krankenhaus behandelt werden demnach fünf Patienten, alle anderen sind zu Hause isoliert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist Charlottenburg-Wilmersdorf mit 23 Fällen momentan am stärksten betroffen.

Es ist eine drastische Maßnahme, die der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid fordert. Denn wegen der Ausbreitung des Coronavirus sagte er dem RBB, dass alle Veranstaltungen mit Publikum abgesagt werden müssten. Auch Clubs und Bars sollten geschlossen werden, forderte er. "Sonst werden wir es nicht mehr kontrollieren", sagte er. Er meinte: "Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass wir in der jetzigen Phase der Pandemie praktisch alle sozialen Kontakte unterbinden müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Zahl der Infizierten möglichst niedrig zu halten."

Ein Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das höchste deutsche Gericht lehnte mit einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss einen Antrag auf vorläufige Außerkraftsetzung der Vorschriften ab. Eine weitere Verfassungsbeschwerde nahm das Gericht demnach nicht zur Entscheidung an

Ein Radfahrer ist in Charlottenburg am Mittwochmittag schwer verletzt worden, wie die Polizei heute mitteilte. Ein 27-jähriger Autofahrer in der Kaiser-Friedrich-Straße öffnete seine Autotür, um auszusteigen. In diesem Moment sei ein 21-jähriger Radfahrer an dem Wagen vorbeigefahren. Er stieß gegen die geöffnete Autotür und stürzte auf die Fahrbahn. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen der Coronakrise fallen dieses Jahr die beliebten Berliner Straßenfeste Myfest und Karneval der Kulturen aus. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstagmorgen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Zu Hintergründen machte der Sprecher noch keine Angaben. Der RBB nannte den hohen Aufwand der Vorbereitungen als Grund.

Rund eine Million Besucher feierten vergangenes Jahr nach Angaben der Organisatoren in Kreuzberg den Karneval der Kulturen. Er findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. Zum Myfest strömen jedes Jahr gewöhnlich Zehntausende überwiegend junge Menschen ebenfalls nach Kreuzberg, um den 1. Mai zu feiern. Die Party gibt es seit 2003.

Gestern wurde bekannt, dass Großveranstaltungen bis zum 19. April in Berlin untersagt werden sollen. Betroffen sind unter anderem die Bundesliga-Spiele von Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. Auch Clubs, wie das Berghain, schließen.

In wenigen Minuten beginnt eine Kundgebung auf der Lennéstraße in Mitte. Der Bereich zwischen Ebert- und Bellevuestraße ist bis nachmittags gesperrt, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. Hunderte Teilnehmer werden erwartet. Under dem Slogan "Land schafft Verbindung" demonstrieren sie dort anlässlich eines Agrarminister-Treffens gegen die Düngemittelverordnung.



Wegen einer um 08:00 Uhr beginnenden #Kundgebung mit mehreren hunderten Teilnehmenden ist die Lennéstraße in #Mitte zwischen Ebertstraße und Bellevuestraße bis zum Nachmittag #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 12, 2020

An der Technischen Universität Berlin gibt es nach Angaben von TU-Präsident Christian Thomsen bisher drei bestätigte Infektionsfälle – bei insgesamt rund 35.000 Studierenden und fast 8.000 Mitarbeitern. Nun plant die Hochschule wegen der Coronavirus-Pandemie Online-Prüfungen.



Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität Berlin: An der TU sollen Studierende online ihre Prüfungen ablegen können.



"Wir bauen dabei auf die Ehrlichkeit der Studierenden", sagte TU-Präsident Christian Thomsen der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich gebe es für die Uni keine absolute Sicherheit, dass nicht Freunde oder Eltern die Klausuren am Computer schrieben. "Aber auch bei normalen Klausuren wird geschummelt", ergänzte Thomsen.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Glacisweg ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Sieben Menschen wurden verletzt, drei davon kamen in umliegende Krankenhäuser.

