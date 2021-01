Mit 96 Jahren

Ehemaliger Berliner Polizeipräsident Hübner gestorben

30.01.2021, 16:34 Uhr | t-online

Trauer bei der Polizei in Berlin: Der ehemalige Präsident Klaus Hübner ist verstorben. Er stand fast zwei Jahrzehnte an der Spitze der Behörde.

Der ehemalige Polizeipräsident von Berlin, Klaus Hübner, ist tot. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag. Hübner sei in der vergangenen Nacht verstorben. Hübner, der von 1969 bis 1987 oberster Polizis in der Hauptstadt war, wurde 96 Jahre alt.

"Die Polizei Berlin und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gedenken dem beispielgebenden Demokraten mit Herz und Seele, der sein Leben in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hat und mit Leidenschaft für sie, für ihr Wohl eingetreten ist", heißt es in einer Mitteilung.

Polizeipräsidentin Frau Dr. Slowik erinnert sich: "Sein polizeiliches Wirken, seine Vision einer demokratischen Bürgerpolizei, sein Erbe haben uns als Polizei Berlin wachsen lassen. (...) Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er diesen Weg eingeschlagen und vorgegeben hat. Ein Weg, den es gilt, auch zu seinen Ehren weiterzugehen. Er wird uns, er wird mir fehlen."

Hübner trat in Berlin seinen Dienst zu den politisch unruhigen Zeiten der sogenannten Studentenrebellion an und versuchte die Polizei zu demokratisieren, statt mit Gewalt für Ordnung zu sorgen. Er setze auch zuerst unpopuläre Maßnahmen wie ein striktes Alkoholverbot im Dienst durch.