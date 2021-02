Sechs Gäste verletzt

Hochzeitsfeier in Schöneberg mit Pfefferspray aufgelöst

02.02.2021, 13:38 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt über eine Straße (Symbolbild): In Berlin ist in Schöneberg eine Hochzeitsfeier aufgelöst worden. (Quelle: Rehder/dpa)

Ein gewaltsames Ende hat eine Hochzeitsfeier in Berlin-Schöneberg genommen. Als die Polizei die Veranstaltung auflösen wollte, ist es zu Widerstand gekommen.

Die Polizei hat eine Hochzeitsfeier in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg mit Pfefferspray aufgelöst. Zehn Feiernde im Alter zwischen 15 und 53 Jahren seien am Montagabend in der Hohenfriedbergstraße angetroffen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hätten die Corona-Schutzregeln missachtet.



Offensichtlich wollten die Partygäste aber nicht freiwillig das Feld räumen: Es kam laut Polizei zu Widerstand gegen die Einsatzkräfte, so dass Pfefferspray eingesetzt worden sei.

Sechs Gäste erlitten dadurch leichte Verletzungen, die von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden. Eine Frau wollte sich dort nicht medizinisch versorgen lassen, sie kam in ein Krankenhaus. Sechs Einsatzkräfte wurden ebenfalls leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die Gäste wurden der Wohnung verwiesen.